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    «Благотворительность – это легко и вкусно». Акция «Доброе сердце» поможет взрослым и детям в лечении онкологии

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    В Петербурге в очередной раз проводится акция «Доброе сердце». В этот раз она поможет подопечным благотворительного фонда AdVita – взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.

    Напомним, акция «Доброе сердце» для Северной столицы уже стала традиционной: она проводится ежемесячно различными благотворительными организациями совместно с популярной ресторанной сетью. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого надо в ресторане заказать акционное блюдо, средства с продажи которого поступают в фонды на лечение и реабилитацию взрослых и детей, развитие социальных программ и пр.

    Основная идея акции «Доброе сердце» в том, что благотворительность – это легко и вкусно. Балуя себя пончиком, люди одновременно делают большое доброе дело.

    «Фонд AdVita становится участником акции «Доброе сердце» с 2019 года, - говорит руководитель отдела фандрайзинга фонда AdVita Ирина Лобань. - Из, казалось бы, небольших сумм в итоге складывается серьезная помощь. Так, в 2022 году на акции «Доброе сердце» удалось собрать 341 тысячу рублей, а в 2023 году – более 400 тысяч рублей. Собранные в прошлые годы средства мы направляли на оплату дорогостоящих лекарств для наших подопечных. Это серьезная поддержка, частью которой может стать любой человек, который просто с удовольствием съел пончик на десерт».

    Поддержать фонд можно будет до конца сентября. Подробности на сайте AdVita.

    Фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Петербурге.

    Задача фонда – сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

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