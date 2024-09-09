«Благотворительность – это легко и вкусно». Акция «Доброе сердце» поможет взрослым и детям в лечении онкологии

В Петербурге в очередной раз проводится акция «Доброе сердце». В этот раз она поможет подопечным благотворительного фонда AdVita – взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.
Напомним, акция «Доброе сердце» для Северной столицы уже стала традиционной: она проводится ежемесячно различными благотворительными организациями совместно с популярной ресторанной сетью. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого надо в ресторане заказать акционное блюдо, средства с продажи которого поступают в фонды на лечение и реабилитацию взрослых и детей, развитие социальных программ и пр.
Основная идея акции «Доброе сердце» в том, что благотворительность – это легко и вкусно. Балуя себя пончиком, люди одновременно делают большое доброе дело.
«Фонд AdVita становится участником акции «Доброе сердце» с 2019 года, - говорит руководитель отдела фандрайзинга фонда AdVita Ирина Лобань. - Из, казалось бы, небольших сумм в итоге складывается серьезная помощь. Так, в 2022 году на акции «Доброе сердце» удалось собрать 341 тысячу рублей, а в 2023 году – более 400 тысяч рублей. Собранные в прошлые годы средства мы направляли на оплату дорогостоящих лекарств для наших подопечных. Это серьезная поддержка, частью которой может стать любой человек, который просто с удовольствием съел пончик на десерт».
Поддержать фонд можно будет до конца сентября. Подробности на сайте AdVita.