Депутат Горелкин: ФАС разберется с монетизацией раздачи интернета

ФАС рассмотрит жалобы пользователей на мобильных операторов, которые вновь начали зарабатывать на раздаче интернет-трафика. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Федеральная антимонопольная служба получает жалобы от абонентов на операторов сотовой связи. По словам Антона Горелкина, «сотовики» взимают плату с абонентов за раздачу интернет-трафика, если их устройства используются в качестве модема.

«Прошлый раз, год назад, антимонопольщики уже запрещали операторам взымать плату с абонентов, использующих свои устройства в качестве модемов. На этот раз сотовики решили пойти другим путем: снижать скорость раздаваемого интернета при превышении определенного порога и возвращать её после подключения специальной платной опции», — объясняет депутат.

При это Горелкин ссылается на заявления мобильных операторов о том, что некоторые из них вводят монетизацию раздачи интернета вынужденно, так как увеличилась нагрузка на сети после ухудшения работы серверного оборудования YouTube. Так, скорость доступа к иностранному видеохостингу через кабельный интернет стала гораздо медленнее, чем через мобильную сеть.

«Фонтанка» задала вопрос российским операторам связи. «МегаФон не ограничивает скорость и объём интернет-трафика при раздаче с устройства. Абонент может бесплатно раздавать весь пакет интернета, который ему доступен по условиям тарифа», — заявили в пресс-службе. В «Билайн» отказались от комментариев. В Теле2 и МТС не дали ответа.

В своем сообщении зам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи призывает Роскомнадзор подключиться к рассмотрению жалоб абонентов, опасаясь того, что «сотовики» могут использовать средства искажения трафика.