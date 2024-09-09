Депутат Горелкин: ФАС разберется с монетизацией раздачи интернета

ФАС рассмотрит жалобы пользователей на мобильных операторов, которые вновь начали зарабатывать на раздаче интернет-трафика. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Федеральная антимонопольная служба получает жалобы от абонентов на операторов сотовой связи. По словам Антона Горелкина, «сотовики» взимают плату с абонентов за раздачу интернет-трафика, если их устройства используются в качестве модема.
«Прошлый раз, год назад, антимонопольщики уже запрещали операторам взымать плату с абонентов, использующих свои устройства в качестве модемов. На этот раз сотовики решили пойти другим путем: снижать скорость раздаваемого интернета при превышении определенного порога и возвращать её после подключения специальной платной опции», — объясняет депутат.
При это Горелкин ссылается на заявления мобильных операторов о том, что некоторые из них вводят монетизацию раздачи интернета вынужденно, так как увеличилась нагрузка на сети после ухудшения работы серверного оборудования YouTube. Так, скорость доступа к иностранному видеохостингу через кабельный интернет стала гораздо медленнее, чем через мобильную сеть.
«Фонтанка» задала вопрос российским операторам связи.
«МегаФон не ограничивает скорость и объём интернет-трафика при раздаче с устройства. Абонент может бесплатно раздавать весь пакет интернета, который ему доступен по условиям тарифа», — заявили в пресс-службе.
В «Билайн» отказались от комментариев. В Теле2 и МТС не дали ответа.
В своем сообщении зам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи призывает Роскомнадзор подключиться к рассмотрению жалоб абонентов, опасаясь того, что «сотовики» могут использовать средства искажения трафика.
«Мне вот очень интересно, что за хитрые маршруты до YouTube используют сотовые операторы? Надеюсь, они не практикуют инструменты искажения трафика и тем самым не подвергают своих абонентов риску получить доступ к каким-нибудь запрещенным ресурсам из особого реестра. За это, как совсем недавно разъяснял регулятор, можно лишиться лицензии — и вернуть её никакая волшебная опция не поможет», — заключил депутат.