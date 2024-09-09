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Общество С оружием и цветами: в Ленобласти за муниципальными выборами следили вагнеровцы

С оружием и цветами: в Ленобласти за муниципальными выборами следили вагнеровцы

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3 комментария

В Ленобласти во время муниципальных выборов УИКи охраняли мужчины в форме ЧВК «Вагнер». Как пишет 47news 9 сентября, ссылаясь на сообщения местных жителей, бойцы патрулировали участки с оружием и цветами.

Группу вагнеровцев с закрытыми лицами заметили возле участка перед зданием администрации в Отрадном. По данным издания, они пытались проверять членов комиссии, уезжающих на надомное голосование. Кого-то их присутствие пугало, и лишь немногие оценили галантность бойцов. Женщины рассказывали, что мужчины в форме дарили им цветы.

Сообщается, что к вагнеровцам выезжала полиция. Правоохранителям удалось рассредоточить военных, но полностью они не исчезли.

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Вагнер Выборы Ленобласть Патруль
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Комментарии
3
Митя Антонов
9 сентября 2024, 18:57
На избирательных участках присутствовали участники незаконного вооруженного формирования? Мне это не снится? Ну, тогда это уже какая-то отсталая часть Африки.
Зоркий Сокол
9 сентября 2024, 18:58
А в это время частично мобилизованные стойко переносят тяготы и лишения.
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