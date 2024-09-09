С оружием и цветами: в Ленобласти за муниципальными выборами следили вагнеровцы

В Ленобласти во время муниципальных выборов УИКи охраняли мужчины в форме ЧВК «Вагнер». Как пишет 47news 9 сентября, ссылаясь на сообщения местных жителей, бойцы патрулировали участки с оружием и цветами.



Группу вагнеровцев с закрытыми лицами заметили возле участка перед зданием администрации в Отрадном. По данным издания, они пытались проверять членов комиссии, уезжающих на надомное голосование. Кого-то их присутствие пугало, и лишь немногие оценили галантность бойцов. Женщины рассказывали, что мужчины в форме дарили им цветы.



Сообщается, что к вагнеровцам выезжала полиция. Правоохранителям удалось рассредоточить военных, но полностью они не исчезли.

