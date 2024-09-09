Из кабинета гендиректора института РАН вынесли несколько тысяч евро

Неизвестные проникли в кабинет гендиректора института РАН Кирилла Дегтярева в центре Москвы через чердак и украли 7 тысяч евро из его сейфа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, злоумышленники попали в кабинет академика РАН, расположенный в здании Геологического института в Пыжевском переулке, и скрылись с похищенными деньгами. Уточняется, что средства принадлежали коллеге Дегтярева, которая оставила их на хранение в сейфе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Правоохранители продолжают поиски подозреваемых.