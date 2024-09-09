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    Из кабинета гендиректора института РАН вынесли несколько тысяч евро

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    3 комментария

    Неизвестные проникли в кабинет гендиректора института РАН Кирилла Дегтярева в центре Москвы через чердак и украли 7 тысяч евро из его сейфа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    По информации собеседника агентства, злоумышленники попали в кабинет академика РАН, расположенный в здании Геологического института в Пыжевском переулке, и скрылись с похищенными деньгами. Уточняется, что средства принадлежали коллеге Дегтярева, которая оставила их на хранение в сейфе.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Правоохранители продолжают поиски подозреваемых.

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    Комментарии 3

    Zet09 Сен 2024 в 18:30
    и зачем это им недружественная валюта...
    +0−0
    Zdobsi09 Сен 2024 в 18:26
    Свои, учёные наводчики...
    +2−0
    Зоркий Сокол09 Сен 2024 в 18:20
    Это не мой дворец.(с).
    +1−0
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