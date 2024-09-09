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    CAS отклонил апелляции российских биатлонистов по делу о допинге

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    2 комментария

    Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции двух российских биатлонистов — Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой — по делу о допинге. Решение поддержали в Biathlon Integrity Unit (BIU) и Международном союзе биатлонистов (IBU), сообщает 9 сентября пресс-служба CAS.

    Результаты Устюгова, полученные с 27 августа 2013 года до его ухода из спорта в конце сезона Кубка мира 2013–2014 года будут аннулированы, пишет ведомство. Биатлониста лишат всех медалей, очков и призов, а также результатов, достигнутых на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

    То же самое произойдет в отношении Слепцовой. Ей аннулируют результаты соревнований с 22 марта 2013-го по конец сезона Кубка мира 2013–2014 года. Биатлонистка также потеряет медали, очки, призы, полученные на международных соревнованиях в эти сроки.

    В сообщении пресс-службы CAS отмечается, что апелляция российских спортсменов касается решений Антидопинговой комиссии IBU, вынесенных в феврале 2020 года на основе данных из образцов, взятых у Устюгова и Слепцовой в 2013 году.

    Россия лишилась первого места в общекомандном зачете ОИ-2014 в Сочи после решения Международного олимпийского комитета (МОК). Теперь это место получит сборная Норвегии, а команда РФ — второе. На третьем — сборная Канады. Это уже третья золотая медаль, которой лишилась российская сторона, пишет ТАСС.

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    Комментарии 2

    28255644509 Сен 2024 в 18:34
    Не корысти ради принимали, а для того чтобы удовлетворить спортивные понты гаранта.
    +0−1
    Artimenga09 Сен 2024 в 18:08
    Доппинг можно принимать спортсменам из стран НАТО и им ничего не будет, это уже все поняли.
    +1−2
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