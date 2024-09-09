CAS отклонил апелляции российских биатлонистов по делу о допинге

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции двух российских биатлонистов — Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой — по делу о допинге. Решение поддержали в Biathlon Integrity Unit (BIU) и Международном союзе биатлонистов (IBU), сообщает 9 сентября пресс-служба CAS.



Результаты Устюгова, полученные с 27 августа 2013 года до его ухода из спорта в конце сезона Кубка мира 2013–2014 года будут аннулированы, пишет ведомство. Биатлониста лишат всех медалей, очков и призов, а также результатов, достигнутых на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

