Суд в Бельгии приговорил уроженца Чечни к 15 годам тюрьмы. Его вместе с женой признали виновными в подготовке терактов

Уроженец Чечни по имени Абубакар С. был признан уголовным судом Брюгге виновным в подготовке теракта в Бельгии и приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом 9 сентября сообщает VRT.

Вместе с ним были осуждены его жена, которая, как утверждается, «также принимала участие в деятельности группировки» (она была приговорена к 8 годам лишения свободы), и двое других обвиняемых, в том числе брат С. (они получили условные сроки и штраф). Еще один подозреваемый был оправдан судом.

Абубакар С. получил максимальный срок как лидер группировки, якобы разрабатывавшей, согласно материалам дела, «обширную террористическую атаку» на еврейский квартал, на ЛГБТ*-бар, на полицейский участок и даже на здание НАТО.