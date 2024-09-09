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    Суд в Бельгии приговорил уроженца Чечни к 15 годам тюрьмы. Его вместе с женой признали виновными в подготовке терактов

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    Уроженец Чечни по имени Абубакар С. был признан уголовным судом Брюгге виновным в подготовке теракта в Бельгии и приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом 9 сентября сообщает VRT.

    Вместе с ним были осуждены его жена, которая, как утверждается, «также принимала участие в деятельности группировки» (она была приговорена к 8 годам лишения свободы), и двое других обвиняемых, в том числе брат С. (они получили условные сроки и штраф). Еще один подозреваемый был оправдан судом.

    Абубакар С. получил максимальный срок как лидер группировки, якобы разрабатывавшей, согласно материалам дела, «обширную террористическую атаку» на еврейский квартал, на ЛГБТ*-бар, на полицейский участок и даже на здание НАТО.

    Он «прямо заявил, что хочет посеять страх и нанести ущерб экономике», — пишет VRT и добавляет, что Абубакар С. якобы договаривался с ИГ**, чтобы группировка взяла на себя ответственность за теракты.

    Ранее сообщалось, что в результате масштабной полицейской операции, проведенной ночью 28 мая одновременно в 12 французских городах, были задержаны около 10 человек, которых местные СМИ называют членами чеченской диаспоры.

    * В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

    ** «Исламское государство» (ИГ) признано террористической организацией и запрещено в России.

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    Подготовка терактаБельгияБрюггеЧечня
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    Комментарии 1

    твой отец ля09 Сен 2024 в 17:32
    ну какой он террорист? он боец за свободу же.
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