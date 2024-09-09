Суд в Бельгии приговорил уроженца Чечни к 15 годам тюрьмы. Его вместе с женой признали виновными в подготовке терактов

Уроженец Чечни по имени Абубакар С. был признан уголовным судом Брюгге виновным в подготовке теракта в Бельгии и приговорен
Вместе с ним были осуждены его жена, которая, как утверждается, «также принимала участие в деятельности группировки» (она была приговорена
Абубакар С. получил максимальный срок как лидер группировки, якобы разрабатывавшей, согласно материалам дела, «обширную террористическую атаку» на еврейский квартал, на ЛГБТ*-бар, на полицейский участок и даже на здание НАТО.
Он «прямо заявил, что хочет посеять страх и нанести ущерб экономике», — пишет VRT и добавляет, что
Ранее сообщалось, что в результате масштабной полицейской операции, проведенной ночью
* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.
** «Исламское государство» (ИГ) признано террористической организацией и запрещено в России.