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Происшествия Переломанную девушку нашли под окнами дома в Шушарах после маневров между балконами

Переломанную девушку нашли под окнами дома в Шушарах после маневров между балконами

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4 комментария

Врачи 30-й городской больницы спасают девушку, которую с множественными травмами нашли под окнами дома в Шушарах. Об этом 9 сентября стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел в ночь на понедельник на Ленсоветовском проспекте. По предварительным данным, пьяная девушка 18-ти лет пыталась перелезть с одного балкона на другой на 2-м этаже.

В итоге пострадавшая в тяжелом состоянии с переломами и открытой травмой головы в оказалась в реанимации. На данный момент жительница Шушар опросу не подлежит.

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Комментарии
4
265927066
9 сентября 2024, 16:51
Не наговаривайте.......была бы пьяная, встала бы, отряхнулась и пошла бы домой.........
mrA
9 сентября 2024, 16:59
2 этаж??
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