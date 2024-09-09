Переломанную девушку нашли под окнами дома в Шушарах после маневров между балконами

Врачи 30-й городской больницы спасают девушку, которую с множественными травмами нашли под окнами дома в Шушарах. Об этом 9 сентября стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел в ночь на понедельник на Ленсоветовском проспекте. По предварительным данным, пьяная девушка 18-ти лет пыталась перелезть с одного балкона на другой на 2-м этаже.

В итоге пострадавшая в тяжелом состоянии с переломами и открытой травмой головы в оказалась в реанимации. На данный момент жительница Шушар опросу не подлежит.

