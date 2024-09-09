Житель Коломны нырнул в Пряжку за полночным купальщиком. Выплыть смог только один

Петербургская ночь оказалась слишком жаркой для уроженца Сибири, но решение охладиться в Адмиралтейском районе стало для него фатальным.



По данным «Фонтанки», утонувшего из реки Пряжка доставали ночью 9 сентября. Экстренные службы к дому 50 на одноимённой набережной вызвал житель Коломны. Он рассказал, что вместе с 34-летним соседом по коммуналке, приехавшим из Томска, согревался спиртным на улице, но в начале второго часа ночи отошёл, чтобы выбросить мусор. Когда вернулся, приятеля на месте не было, остались только его вещи.