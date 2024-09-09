Умер экс-председатель комитета по транспорту Петербурга и глава «Пассажиравтотранса» Дацюк

В воскресенье, 8 сентября, скончался экс-председатель комитета по транспорту Петербурга и бывший генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Александр Дацюк. Об этом 9 сентября сообщили пресс-службы комитета и предприятия.
Дацюк проработал в системе пассажирского транспорта более 30 лет, 24 из них — в Автобусном парке № 2, где прошел путь от молодого специалиста до директора парка, отмечают в «Пассажиравтотрансе». В 1997 году он был назначен на пост гендиректора «Пассажиравтотранса». В 2003 году Дацюк возглавил городской комитет по транспорту, а в 2008 году вновь вернулся в ПАТ.
«Александра Макаровича запомнили инициативным, энергичным руководителем, требовательным к себе и подчиненным, в совершенстве знающим свое дело», — добавили в пресс-службе.
Прощание с Дацюком состоится в 10 часов утра 11 сентября в приходе Матери Божией Лурдской Римско-католической церкви в Ковенском переулке.