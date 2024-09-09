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    Умер экс-председатель комитета по транспорту Петербурга и глава «Пассажиравтотранса» Дацюк

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    5 комментариев
    Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
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    В воскресенье, 8 сентября, скончался экс-председатель комитета по транспорту Петербурга и бывший генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Александр Дацюк. Об этом 9 сентября сообщили пресс-службы комитета и предприятия.

    Дацюк проработал в системе пассажирского транспорта более 30 лет, 24 из них — в Автобусном парке № 2, где прошел путь от молодого специалиста до директора парка, отмечают в «Пассажиравтотрансе». В 1997 году он был назначен на пост гендиректора «Пассажиравтотранса». В 2003 году Дацюк возглавил городской комитет по транспорту, а в 2008 году вновь вернулся в ПАТ.

    «Александра Макаровича запомнили инициативным, энергичным руководителем, требовательным к себе и подчиненным, в совершенстве знающим свое дело», — добавили в пресс-службе.

    Прощание с Дацюком состоится в 10 часов утра 11 сентября в приходе Матери Божией Лурдской Римско-католической церкви в Ковенском переулке.

    Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

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    Комментарии 5

    sergeispb09 Сен 2024 в 17:05
    западенец
    +0−0
    28244534309 Сен 2024 в 16:41
    Соболезнования
    +0−2
    VKuser1533535509 Сен 2024 в 16:24
    Вон сколько лайков поставили ему. До пенсии хоть дожил?
    +1−0
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