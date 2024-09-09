Мужчина по строительным лесам залез в квартиру в Московском районе в поисках еды

В Петербурге задержали 37-летнего мужчину, который проник в чужую квартиру на шестом этаже по строительным лесам. Инцидент произошел 8 сентября на Московском проспекте, пишет пресс-служба петербургской Росгвардии.

1 из 2 Источник: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

За помощью обратилась жительница квартиры, которая обнаружила незнакомца на кухне, когда он заглядывал в холодильник. Испугавшись, мужчина быстро покинул помещение, выбежав через открытое окно.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали оголодавшего — в этот момент он заглядывал в чужие окна. Как выяснилось, он уже имел судимость за мошенничество.