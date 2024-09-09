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Общество Происшествия Мужчина по строительным лесам залез в квартиру в Московском районе в поисках еды

Мужчина по строительным лесам залез в квартиру в Московском районе в поисках еды

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3 комментария

В Петербурге задержали 37-летнего мужчину, который проник в чужую квартиру на шестом этаже по строительным лесам. Инцидент произошел 8 сентября на Московском проспекте, пишет пресс-служба петербургской Росгвардии.

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За помощью обратилась жительница квартиры, которая обнаружила незнакомца на кухне, когда он заглядывал в холодильник. Испугавшись, мужчина быстро покинул помещение, выбежав через открытое окно.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали оголодавшего — в этот момент он заглядывал в чужие окна. Как выяснилось, он уже имел судимость за мошенничество.

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Комментарии
3
282408812
9 сентября 2024, 16:22
и что тут такого?... вот если бы он залез бесцельнооо...
mrA
9 сентября 2024, 16:57
я всегда, когда ем - шторы задвигаю, чтобы голодным завидно не было
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