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Общество Белка в Удельном парке забрала у человека гриб

Белка в Удельном парке забрала у человека гриб

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1 комментарий

Белки из Удельного парка принимают в дар грибы, но могут случайно уронить их сверху вам на голову. О возможных «аномальных осадках» предупреждает 9 сентября сообщество «Удельный парк СПб».

«Будьте осторожны, прогуливаясь рядом с дубовой поляной в Удельном парке, вы можете в прямом смысле попасть под грибной дождь! Кстати, летом там наблюдался град из абрикосов», — отмечают в сообществе.

На видео — маленькая обитательница парка, которая не боится людей и забирает из рук предложенный ей гриб, чтобы сделать себе запас на зиму.

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Комментарии
2
почти бросил..)
10 сентября 2024, 00:36
Даже и не подозревал, что белки едят грибы или, если ей "сникерс" с орешками предложить, она так же заберёт и, полезно ли ей будет или, может, как-то она сама определяет, что ей годится, а что - не очень?..)
Igor_SPb
10 сентября 2024, 00:04
А где человек взял гриб? Ведь не из дома или магазина принес. Значит отобрал у белки, это её вотчина, а потом сделал вид, что подарил.
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