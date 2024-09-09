Белка в Удельном парке забрала у человека гриб

Белки из Удельного парка принимают в дар грибы, но могут случайно уронить их сверху вам на голову. О возможных «аномальных осадках» предупреждает 9 сентября сообщество «Удельный парк СПб».



«Будьте осторожны, прогуливаясь рядом с дубовой поляной в Удельном парке, вы можете в прямом смысле попасть под грибной дождь! Кстати, летом там наблюдался град из абрикосов», — отмечают в сообществе.



На видео — маленькая обитательница парка, которая не боится людей и забирает из рук предложенный ей гриб, чтобы сделать себе запас на зиму.

