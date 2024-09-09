Более 9 тысяч человек посетили конференцию Startup Village 2024

Более 9 тысяч человек приняли участие в XII международной конференции Startup Village, проходившей в «Сколково». Основной темой стали технологии и тренды будущего, а также их внедрение в практику и влияние на становление новых рынков и трансформацию бизнес-моделей. На выставке «Сколково.Экспо», которая является частью мероприятия, стартапы представили разработки в области медицины, информационных технологий, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, городской экономики, энергетики и креативных индустрий — 30 решений по 8 технологическим направлениям.

В деловой программе конференции приняли участие эксперты из Индии, Бразилии, ЮАР, Китая, Чили, Нигерии и Ирана. В частности, обсуждение касалось актуальных тенденций в сфере стартап-инвестиций. Олег Теплов, возглавляющий Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы, и Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, основатель MTS StartUp Hub, поделились своим видением современного ландшафта венчурного финансирования, рассмотрели текущий спрос на инновационные проекты, формирование новых инвестиционных экосистем и появление альтернативных форм финансирования. На сессии, посвященной международному сотрудничеству, представители стран БРИКС+ обсудили вопросы взаимных инвестиций, трансфера технологий и разработки международных стандартов.

«Связка исследовательского университета, науки и бизнеса работает на достижение Россией технологического лидерства. Именно от этого взаимодействия рождаются прорывные проекты, представленные сегодня», — заявил по итогам конференции глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, отметив вклад Фонда «Сколково» и Сколтеха в развитие российского технологического предпринимательства.

Еще одной важной темой для обсуждения стало партнерство и кооперация при развитии технологичных проектов. «Секрет успеха заключается в тесном сотрудничестве между бизнесом и университетами, поддержке венчурных фондов, взаимодействии креативных людей и правильной системе мотивации участников, — отметил заместитель председателя правления по работе с партнерами, главный управляющий директор Фонда «Сколково» Алексей Паршиков. — Инновационный драйв невозможен без баланса этих факторов».

Также на конференции обсудили ключевые тренды и перспективы финтех-отрасли — на сессии отметили значимость искусственного интеллекта, криптовалют и конфиденциальных вычислений. «Участие в визионерской сессии помогло познакомиться с инструментами, способствующими достижению глобального суверенитета России. Речь идет не только о производственном импортозамещении, но и о появлении отечественных передовых решений в сфере финтеха и эйчар-теха, которые не имеют аналогов в мире и приближают страну к цифровому суверенитету», — прокомментировал Семен Теняев, основатель деловой социальной сети Tenchat, резидента «Сколково».

Одним из наиболее популярных направлений для стартапов в последние годы стала медицина. Так, на питч-сессии «Инновационные решения для ранней диагностики и борьбы с социально значимыми заболеваниями» были представлены 12 инновационных проектов, направленных на раннюю диагностику и борьбу с социально значимыми заболеваниями. Среди них: Polyptron — система распознавания ранних признаков рака кишечника с помощью ИИ, BRAINPHONE — цифровое решение для скрининговой диагностики нейродегенеративных заболеваний и «КардиоКВАРК» — система кардиомониторинга.

На выставке «Сколково.Экспо» также были представлены передовые разработки в области медицины, например бионический протез предплечья MANIFESTO Hand от компании «Моторика». Среди наиболее интересных экспонатов в других отраслях: светящиеся в темноте декоративные растения на основе биолюминесцентной системы грибов от компании «Планта», промышленная ситиферма Greenbar от «МИП Гринбар» для вертикального фермерства, линейка масштабируемых спутниковых платформ CubeSat от «СПУТНИКС».

Свои разработки в области искусственного интеллекта представила компания «Нтех Лаб», которая реализовала проекты для государства и бизнеса в 62 регионах России и 34 странах мира. Как отметили разработчики, ИИ уже сейчас помогает с настройкой логистики для транспорта и создания удобной для жителей городской инфраструктуры. В частности, в Москве внедрен целый ряд проектов в сфере городского хозяйства, безопасности и медицины.

