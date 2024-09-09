Рассел Кроу сразится с дьяволом в новом фильме ужасов «Экзорцизм»

12 сентября в российском прокате стартует картина Джошуа Джона Миллера «Экзорцизм». В главной роли — оскаровский лауреат Рассел Кроу («Гладиатор», «Хозяин морей: На краю земли»). Здесь он играет Энтони Миллера — стареющего актера-алкоголика, который вроде бы завязал и начинает сниматься в роли священника-экзорциста в фильме ужасов. У Миллера хватает своих демонов — недавно умерла его жена. Но постепенно его дочь Ли, подрабатывающая на съемках ассистентом, задается вопросом: то ли отец снова прикладывается к бутылке, то ли с ним происходит что-то куда более зловещее.
Фильм напоминает вышедший годом ранее хоррор «Экзорцист Ватикана», в котором главную роль реально существовавшего отца Габриэле Аморта исполнил тоже Кроу.
Кроме него, в «Экзорцизме» сыграли Райан Симпкинс («Гордость и слава»), Сэм Уортингтон («Аватар») и певица Хлоя Бейли.
Джошуа Джон Миллер более известен как сценарист ироничного слэшера «Последние девушки» и сериала «Королева юга»; «Экзорцизм» — его второй режиссерский проект. Отцом режиссера был актер и драматург Джейсон Миллер, сыгравший священника отца Карраса в классическом фильме ужасов «Изгоняющий дьявола». Миллер рассказывал, что рассказы отца стали для него основным источником вдохновения при работе над фильмом.
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Матвей Пирогов