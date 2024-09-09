Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

южн.

 767мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Скандал с едой «Артиса»
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Надо ли рожать «для ипотеки»
Романтика в Петербурге
Квадроберы наступают
Чем кормить зверюшку
Как все подорожало
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Рождаемость в России бьет антирекорды. Росстат опубликовал статистику за первое полугодие 2024 года

Рождаемость в России бьет антирекорды. Росстат опубликовал статистику за первое полугодие 2024 года

9 541
44 комментария

Росстат опубликовал данные по рождаемости и смертности за первое полугодие 2024 года. Рождаемость упала на 3 % — с 616,2 до 599,6 тысячи. Хуже было только в середине 1990-х.

В России который год подряд снижается рождаемость. Если сравнивать первое полугодие 2024 года с аналогичным периодом 2023-го, то в абсолютных цифрах разница составляет 16,5 тысячи человек. Растет и смертность. За шесть месяцев 2024 года число умерших увеличилось на 4 % — с 888, 7 до 921,1 тысячи человек. То есть смертность в России выше рождаемости почти в полтора раза. Естественная убыль населения за полгода — 272,5 тысячи человек. Это данные, в которые не включены новые российские регионы.

В Петербурге число родившихся снизилось на 80 детей — с 23 227 в первом полугодии 2023 года до 23 147 — 2024-го. Число зарегистрированных смертей выросло более заметно — с 29 539 до 31 484 (плюс 1 945 умерших) за тот же период. Естественная убыль в итоге составила 8 337 против 6 312 в прошлом году.

Самым провальным месяцем с точки зрения демографии в первом полугодии стал июнь. В стране было зарегистрировано примерно 96,6 тысяч рождений (в 2023-м — 104,4), разница в 5,5 %. Абсолютное число новорожденных впервые составило меньше 100 тысяч. Естественная убыль по стране в этом месяце — 39,7 против 35,7 тысячи человек (число умерших в июне 2023 года было меньше, чем в 2024-м на 1,7 тысячи человек — 140,2 и 138,4 соответственно).

Как пишет в своем телеграм-канале демограф Алексей Ракша, «за первое полугодие 2024 года по числу регистраций рождений ВСЕ месяцы побили антирекорды за всё время существования статистики. (...) Почти всё падение за последние годы произошло за счёт вторых детей, а рождаемость 4-х и последующих детей устойчиво растёт. Ожидаемая продолжительность жизни стагнирует или снижается после марта 2023 г. и по разным расчётам составляет 72,81–73,07 года (по Росстату к началу июня — 73,28 года), и это ниже показателя за 2019 год (73,34 года), т.е. доковидное достижение не повторено».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Рождаемость Смертность Росстат
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY12
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
44
на склоне холма
9 сентября 2024, 13:39
вобла добьет
just.dont
9 сентября 2024, 13:39
"Вы что, хотите как девяностых?" (с)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Новости компаний
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Новости компаний
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30