Рождаемость в России бьет антирекорды. Росстат опубликовал статистику за первое полугодие 2024 года

Росстат опубликовал данные по рождаемости и смертности за первое полугодие 2024 года. Рождаемость упала на 3 % — с 616,2 до 599,6 тысячи. Хуже было только в середине 1990-х.

В России который год подряд снижается рождаемость. Если сравнивать первое полугодие 2024 года с аналогичным периодом 2023-го, то в абсолютных цифрах разница составляет 16,5 тысячи человек. Растет и смертность. За шесть месяцев 2024 года число умерших увеличилось на 4 % — с 888, 7 до 921,1 тысячи человек. То есть смертность в России выше рождаемости почти в полтора раза. Естественная убыль населения за полгода — 272,5 тысячи человек. Это данные, в которые не включены новые российские регионы.

В Петербурге число родившихся снизилось на 80 детей — с 23 227 в первом полугодии 2023 года до 23 147 — 2024-го. Число зарегистрированных смертей выросло более заметно — с 29 539 до 31 484 (плюс 1 945 умерших) за тот же период. Естественная убыль в итоге составила 8 337 против 6 312 в прошлом году.

Самым провальным месяцем с точки зрения демографии в первом полугодии стал июнь. В стране было зарегистрировано примерно 96,6 тысяч рождений (в 2023-м — 104,4), разница в 5,5 %. Абсолютное число новорожденных впервые составило меньше 100 тысяч. Естественная убыль по стране в этом месяце — 39,7 против 35,7 тысячи человек (число умерших в июне 2023 года было меньше, чем в 2024-м на 1,7 тысячи человек — 140,2 и 138,4 соответственно).

Как пишет в своем телеграм-канале демограф Алексей Ракша, «за первое полугодие 2024 года по числу регистраций рождений ВСЕ месяцы побили антирекорды за всё время существования статистики. (...) Почти всё падение за последние годы произошло за счёт вторых детей, а рождаемость 4-х и последующих детей устойчиво растёт. Ожидаемая продолжительность жизни стагнирует или снижается после марта 2023 г. и по разным расчётам составляет 72,81–73,07 года (по Росстату к началу июня — 73,28 года), и это ниже показателя за 2019 год (73,34 года), т.е. доковидное достижение не повторено».