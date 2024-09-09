Ксения Михеева представит «человека играющего» на Новой сцене Александринского

Детские игры не только влияют на наше настоящее, но и закладывают основу для будущего — через игры формируется мировоззрение человека, которое остается с ним на подсознании. Одни игры приходят к нам из прошлого, переданные от предыдущих поколений, другие мы создаём сами — и все они предлагают разные схемы поведения, разные жизненные стратегии. Благодаря играм мы осваиваем навыки конкуренции, учимся договариваться, бороться и работать в команде. Мы знакомимся с правилами и учимся их соблюдать. Много и подробно о философии игр еще в 1938 году писал нидерландский историк и культуролог Йохан Хейзинга в своей книге «Homo ludens». «Человек играющий» — своего рода противовес общепринятому определению нашего вида как «человека разумного». Хейзинга воспринимает человеческую деятельность и культуру как бесконечное игровое пространство, в котором игра служит всеобъемлющим подходом и универсальной основой для человеческого существования.

