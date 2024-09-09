Ксения Михеева представит «человека играющего» на Новой сцене Александринского

10 сентября на Новой сцене Александринского театра состоится премьера пластического спектакля Ксении Михеевой «Homo Ludens» о природе игр. Спектакль создан при поддержке Генерального Консульства Израиля в Санкт-Петербурге.
Детские игры не только влияют на наше настоящее, но и закладывают основу для будущего — через игры формируется мировоззрение человека, которое остается с ним на подсознании. Одни игры приходят к нам из прошлого, переданные от предыдущих поколений, другие мы создаём сами — и все они предлагают разные схемы поведения, разные жизненные стратегии. Благодаря играм мы осваиваем навыки конкуренции, учимся договариваться, бороться и работать в команде. Мы знакомимся с правилами и учимся их соблюдать. Много и подробно о философии игр еще в 1938 году писал нидерландский историк и культуролог Йохан Хейзинга в своей книге «Homo ludens». «Человек играющий» — своего рода противовес общепринятому определению нашего вида как «человека разумного». Хейзинга воспринимает человеческую деятельность и культуру как бесконечное игровое пространство, в котором игра служит всеобъемлющим подходом и универсальной основой для человеческого существования.
Ксения Михеева обращается к изучению природы игры, чтобы через игровую психологию понять, почему мир, который мы имеем сейчас, устроен именно так. Взглянув глубже на сущность игр, мы можем обнаружить ценные уроки, которые помогут нам лучше понять человеческую природу и общественные процессы.
Помимо Ксении Михеевой, в спектакле примут участие Перцев Александр, Катя Ганюшина и Молчанова Алиса.
12+
Арина Хек