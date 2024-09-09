Петербуржец устроил стрельбу на шоссе Революции и уехал в отдел с пистолетом

Разгорячённый спиртным житель Красногвардейского района Петербурга переборщил с градусом веселья напротив сада «Нева». К нему отнеслись как к хулигану.

О шумной компании, развлекавшейся стрельбой на шоссе Революции, 16, в полицию сообщили накануне в девятом часу вечера, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 сентября. Приехавший на место наряд по горячим следам задержал того, кто мог четырежды выстрелить в воздух из сигнального пистолета.

По данным «Фонтанки», трезветь в отдел уехал 27-летний петербуржец, который живёт в паре километров от места происшествия. Оружия на него не зарегистрировано. Изъят сигнальный G17-S KURS с двумя магазинами.

