Петербуржец устроил стрельбу на шоссе Революции и уехал в отдел с пистолетом

Разгорячённый спиртным житель Красногвардейского района Петербурга переборщил с градусом веселья напротив сада «Нева». К нему отнеслись как к хулигану.
О шумной компании, развлекавшейся стрельбой на шоссе Революции, 16, в полицию сообщили накануне в девятом часу вечера, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 сентября. Приехавший на место наряд по горячим следам задержал того, кто мог четырежды выстрелить в воздух из сигнального пистолета.
По данным «Фонтанки», трезветь в отдел уехал 27-летний петербуржец, который живёт в паре километров от места происшествия. Оружия на него не зарегистрировано. Изъят сигнальный G17-S KURS с двумя магазинами.
В полиции уточнили, что в отношении мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве.
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