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    Наука

    Новые виды животных открыли петербургские и уральские учёные

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    4 комментария

    Три новых для науки вида моллюсков-прудовиков открыли на Японских островах российские учёные из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета. Это произошло не в полевых условиях. Учёные обнаружили в научной публикации японских специалистов ошибку в определении видов и исправили её, сообщает 9 сентября ТАСС.

    Директор уральского центра, член-корреспондент РАН Иван Болотов рассказал агентству, что новые виды обнаружились по генетическим данным, которые были получены японскими паразитологами.

    «Они опубликовали данные под неправильными названиями. Мы посмотрели генетические материалы, запросили уточнения, в итоге это вылилось в большую совместную публикацию", - пояснил Болотов.

    В японской статье улитки-прудовики (Lymnaeidae) из местных пресных водоемов рассматривались в качестве промежуточных хозяев паразитирующих червей-сосальщиков. Но опубликованные результаты секвенирования ДНК моллюсков показали явные отличия от всех известных прудовиков. Российские исследователи запросили дополнительные образцы и провели новые генетические исследования. Работа продолжалась три года. В итоге подтвердилось, что это три новых вида. Их назвали Galba pacifica, Orientogalba hokkaidoensis и Kamtschaticana nipponica. Два последних - эндемики Японского архипелага (то есть живут только там), а первый (Galba pacifica) обитает также на Камчатке, Сахалине, Курильских островах и Японских островах.

    "Нами разработана методика, она запатентована, и мы можем извлекать совместную ДНК паразитов, которые находятся в этих моллюсках, и моллюска, и секвенировать как гены моллюска, так и паразита», - пояснил Болотов.

    Кроме того, российские учёные совместно с коллегами из Японии и Южной Кореи провели ревизию данных о прудовиках, живущих в Азии (включая Курильские острова, Сахалин, Дальневосточное побережье России, Камчатку, Чукотку, Корею, часть Китая, Японские острова) и на северо-западе Северной Америки (Аляска и канадские штаты Юкон и Британская Колумбия). Оказалось, что два вида моллюсков распространились из Азии в Америку, а два других переселились в обратном направлении и встречаются на Чукотке, Камчатке и Командорских островах.

    "По ДНК там различия минимальные между североамериканскими и азиатскими популяциями. Мы оцениваем это переселение поздним плейстоценом, моложе 50 тысяч лет", - резюмировал Болотов.

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    Комментарии 2

    triton197709 Сен 2024 в 12:34
    50 тысяч лет назад по просторам будущей Сибири и Дальнего Востока еще вовсю гуляли мамонты и шерсистые носороги))
    +0−0
    человек Чебурек09 Сен 2024 в 12:31
    какая интересная информация,нам простым людям...они переименовали просто..че они там открыли??пусть лучше снежного человека ищут..тчк
    +0−0
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