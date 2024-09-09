Молодых покупателей жилья в Петербурге стало больше: доля клиентов до 30 лет выросла за 5 лет в два раза

Покупатели квартир в Петербурге помолодели: доля клиентов до 30 лет выросла за 5 лет с 9 % до 20 %, а в возрасте от 30 до 40 лет — с 33 % до 39 %, рассказала в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» (холдинг Setl Group) Ольга Кобякова на Международном фестивале маркетинга и креатива в недвижимости «WOW-фест» в Москве.

Трансформация на рынке недвижимости Петербурга происходит и по другим параметрам. Так, выросла доля квартир с европланировками: в строящихся домах «масс-маркет» их доля составляет 70 %, в бизнес-классе — 65 %. Если сейчас в строящихся квартирах Setl Group доля квартир евроформата составляет 74 %, то в проектируемых — 95–97 %, добавила Ольга Кобякова. Также вырос запрос на общественные пространства.