Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

вос.

 767мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Надо ли рожать «для ипотеки»
Романтика в Петербурге
Квадроберы наступают
Чем кормить зверюшку
Как все подорожало
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Полиция ищет водителя, сбившего ребёнка на Стасовой

Полиция ищет водителя, сбившего ребёнка на Стасовой

381
Написать комментарий

В синяках и с травмами головы оказался на больничной койке школьник, катавшийся на велосипеде неподалёку от своего дома в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 сентября.

11-летний пациент с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ссадинами и ушибами поступил в детскую больницу Раухфуса накануне. Медики оценили его состояние как тяжёлое и услышали про поездку на велосипеде, которую прервала авария во дворе на Стасовой, 8. По словам мальчика, в десятом часу утра воскресенья его сбил легковой автомобиль.

«Полицией приняты меры по установлению и задержанию водителя», - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП с ребенком ДТП в Петербурге
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Новости компаний
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30