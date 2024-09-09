Полиция ищет водителя, сбившего ребёнка на Стасовой

В синяках и с травмами головы оказался на больничной койке школьник, катавшийся на велосипеде неподалёку от своего дома в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 сентября.

11-летний пациент с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ссадинами и ушибами поступил в детскую больницу Раухфуса накануне. Медики оценили его состояние как тяжёлое и услышали про поездку на велосипеде, которую прервала авария во дворе на Стасовой, 8. По словам мальчика, в десятом часу утра воскресенья его сбил легковой автомобиль.

«Полицией приняты меры по установлению и задержанию водителя», - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.