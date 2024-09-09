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    Бывший замглавы Томской области получил 5 лет колонии

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    2 комментария

    Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина к 5 годам колонии за растрату почти 80 миллионов рублей, предназначенных для создания концепции кампуса, и поддельные дипломы о высшем образовании. Обвинение просило для него 8 лет. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Об этом 9 сентября сообщает прокуратура региона.

    Гурдин признан виновным по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ «(Организация растраты»), части 3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). По данным суда, он разработал преступную схему, по которой деньги, выделенные из областного бюджета на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области», поступили коммерческий организации и были растрачены. Он привлек директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности, которому фактически были вверены деньги, и этот директор оплатил работы по завышенной стоимости. Региональный бюджет понёс ущерб в сумме более 79 миллионов рублей.

    Кроме того, устраиваясь на должность заместителя губернатора, Гурдин предоставил два диплома о высшем образовании, которые на самом деле не получал. За использование подложного документа ему назначено 200 часов обязательных работ, от отбывания он освобожден в связи с истечением срока давности.

    «Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск прокуратуры области и взыскал с осужденного в счет возмещения ущерба денежные средства в сумме 79 млн рублей в пользу бюджета Томской области», — отмечается в сообщении.

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    Томская область
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    Комментарии 2

    28255644509 Сен 2024 в 08:31
    Про партийность можно и не спрашивать.
    +0−0
    28206267509 Сен 2024 в 07:43
    Да копейки же, бумажки еще один повод прицепом
    +1−0
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