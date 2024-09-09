Бывший замглавы Томской области получил 5 лет колонии

Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина к 5 годам колонии за растрату почти 80 миллионов рублей, предназначенных для создания концепции кампуса, и поддельные дипломы о высшем образовании. Обвинение просило для него 8 лет. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Об этом 9 сентября сообщает прокуратура региона.



Гурдин признан виновным по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ «(Организация растраты»), части 3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). По данным суда, он разработал преступную схему, по которой деньги, выделенные из областного бюджета на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области», поступили коммерческий организации и были растрачены. Он привлек директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности, которому фактически были вверены деньги, и этот директор оплатил работы по завышенной стоимости. Региональный бюджет понёс ущерб в сумме более 79 миллионов рублей.

