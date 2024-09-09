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Власть Выборы В некоторых регионах проверены уже 100% протоколов. Путин встретится с избранными губернаторами

В некоторых регионах проверены уже 100% протоколов. Путин встретится с избранными губернаторами

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В ряде регионов, где избирались главы, к утру 9 сентября проверены уже 100% протоколов. По итогам побеждают:

▪️ Хабаровский край - врио губернатора Демешин с 81,03%;

▪️ Оренбургская область - действующий губернатор Паслер с 78,14%;

▪️ Республика Алтай - врио главы Турчак с 74,09%;

▪️ Кемеровская область - врио губернатора Середюк с 78,38%;

▪️ Самарская область - врио губернатора Федорищев с 79,56%;

▪️ Вологодская область - врио губернатора Филимонов с 62,30%;

▪️ Забайкальский край - действующий губернатор Осипов с 82,27%;

▪️ Калининградская область - врио губернатора Беспрозванных с 76,55%;

▪️ Мурманская область - действующий губернатор Чибис с 73,99%;

▪️ Курская область - врио губернатора Смирнов с 65,28%;

▪️ Курганская область - действующий губернатор Шумков с 85,17%;

▪️ Липецкая область - действующий губернатор Артамонов с 81,16%;

▪️ Челябинская область - действующий губернатор Текслер с 81,28%;

▪️ Сахалинская область - действующий глава Лимаренко с 80,79%;

▪️ Ставрополье - действующий глава Владимиров с 79,61%;

▪️ Республика Калмыкия - действующий глава Хасиков с 79,95%;

▪️ Брянская область - экс-министр спорта Матыцин с 68,01%;

В других регионах, где ещё не проверили все протоколы, лидируют: в Башкирии действующий глава Хабиров, в Волгоградской области действующий губернатор Бочаров, в Астраханской области действующий губернатор Бабушкин, в Тульской области врио губернатора Миляев. В Петербурге по итогам обработки 70,57% действующий губернатор Александр Беглов получает 59,88% голосов.

Президент РФ Владимир Путин после выборов, как обычно, проведет встречу с избранными губернаторами, сообщил РИА Новости 9 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда", — сказал Песков.

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