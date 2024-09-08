Хотите развестись — идите к психологу. В Госдуму внесут законопроект об обязательной консультации психолога перед разводом, но коснется он не всех

Депутаты предложили обязать пары идти на консультацию к психологу перед разводом, если один из супругов не дает согласие на расторжение брака или если у пары есть несовершеннолетние дети. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, сообщает РИА Новости 8 сентября .



Инициатором законопроекта выступил депутат Игорь Антропенко от фракции «Единая Россия». В пояснительной записке отмечается, что пока суды при отсутствии согласия одного из супругов на развод вправе назначить паре срок для примирения в пределах трех месяцев. Авторы нового законопроекта уточнят эти меры по примирению, потому что пока они сводятся исключительно к отсрочке по принятию решения о расторжении брака.



Так, предлагается ввести норму, по которой парам должны оказывать социально-психологические услуги при расторжении брака.



В начале сентября в Минюсте пообещали разработать законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака. Она будет действовать при определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов.

