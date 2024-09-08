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    После драки в Москве арестовали тренера по ММА. Ему грозит до 12 лет лишения свободы

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    Кузьминский районный суд Москвы 8 сентября арестовал тренера ММА и мастера спорта по боевому самбо Эраджа Мискиншоева. Ему грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы за драку на юго-востоке Москвы.

    Накануне ночью Мискиншоев вместе с приятелем подрались с 24-летним прохожим. У потерпевшего диагностированы переломы костей, закрытая черепно-мозговая травма и тяжелый ушиб головного мозга.

    Спортсмен обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (пункт «а», часть 3, статья 111 УК РФ).

    Эрадж Мискиншоев — 24-летний боец MMА. Спортсмен родился в Таджикистане, работал в московском спортклубе «Боец 21 века» тренером. С 2019 по 2022 год спортсмен провел четыре боя в рамках MMA, три из них — выиграл.

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    Эрадж МискиншоевДракаММА
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