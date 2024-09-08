Кузьминский районный суд Москвы 8 сентября арестовал тренера ММА и мастера спорта по боевому самбо Эраджа Мискиншоева. Ему грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы за драку на юго-востоке Москвы.
Накануне ночью Мискиншоев вместе с приятелем подрались с 24-летним прохожим. У потерпевшего диагностированы переломы костей, закрытая черепно-мозговая травма и тяжелый ушиб головного мозга.
Спортсмен обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (
Эрадж Мискиншоев — 24-летний боец MMА. Спортсмен родился в Таджикистане, работал в московском спортклубе «Боец 21 века» тренером.
После драки в Москве арестовали тренера по ММА. Ему грозит до 12 лет лишения свободы
Кузьминский районный суд Москвы 8 сентября арестовал тренера ММА и мастера спорта по боевому самбо Эраджа Мискиншоева. Ему грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы за драку на юго-востоке Москвы.
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