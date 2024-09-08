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    На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады

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    На Пискаревском кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», посвященная Дню памяти жертв блокады. В ней приняли участие полномочный представитель президента Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов, чиновники, военные, полиция, представители конфессий, общественники и представители горизбиркома.

    Накануне ночью на Пискаревском мемориальном кладбище зажгли новую архитектурно-художественную подсветку. В церемонии участвовали ветераны и блокадники, молодежные организации, жители города.

    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
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    «Сколько бы лет ни прошло, блокада не сотрется в памяти народа», — говорится в обращении губернатора Петербурга, которое разместили на сайте Смольного.

    8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Она продлилась 872 дня.

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    Пискаревское кладбищеЖертвы блокадыМать-РодинаТраурная церемония
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