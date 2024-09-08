Трамвай угодил в эпицентр фаер-шоу. На видео — водопад искр

С огоньком прошёл поздний вечер в Калининском районе Петербурга. Ярким видео с «Фонтанкой» 8 сентября поделились читатели.

Источник: «Фонтанка.ру»

Контактная сеть заискрила неподалёку от станции метро «Площадь Мужества». Через полчаса после полуночи там трещало и сверкало, собирая зрителей. Рядом «отдыхал», вероятно, один из последних трамваев маршрута № 38. «Рога с проводов сошли», — добавил читатель.

По данным «Яндекс.Карт», затруднено движение по Политехнической улице и проспекту Непокорённых в сторону площади Мужества.