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Все вопросы относятся к общим знаниям из разных сфер, поэтому ответить на все сразу не сможет практически ни один человек. Готовы рискнуть? Пройдите тест наших коллег от Maxim.
Какая планета ближе к Земле — Сатурн или Нептун?
У цикад «поют» самцы или самки?
Какие образования свисают с потолков пещер?
Желтое море — это часть Тихого или Атлантического океана?
В какой европейской столице прошла первая Всемирная выставка?
Как звали первого царя Руси?
Как называется перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону?
Как называется низкая длинная скамейка без спинки и с мягким сиденьем?
Закон Бойля-Мариотта описывает поведение газа или магнитного поля?
Какая русская единица измерения равнялась одной трети сажени?
10 простейших вопросов, на которые не может ответить почти никто. А вы справитесь?
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10 простейших вопросов, на которые не может ответить почти никто. А вы справитесь?
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10 простейших вопросов, на которые не может ответить почти никто. А вы справитесь?
Что ж, вы точно гений