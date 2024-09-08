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    10 простейших вопросов, на которые не может ответить почти никто. А вы справитесь?

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    Фото: AndreyPopov / iStock
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    Все вопросы относятся к общим знаниям из разных сфер, поэтому ответить на все сразу не сможет практически ни один человек. Готовы рискнуть? Пройдите тест наших коллег от Maxim.

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    10 простейших вопросов, на которые не может ответить почти никто. А вы справитесь?

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    10 простейших вопросов, на которые не может ответить почти никто. А вы справитесь?

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    Фото: AndreyPopov / iStock

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