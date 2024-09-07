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Общество Медики заметили у короля Британии Карла III, страдающего онкологией, положительную динамику

Медики заметили у короля Британии Карла III, страдающего онкологией, положительную динамику

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4 комментария

Онкологическое заболевание, выявленное у британского короля Карла III, не прогрессирует. Об этом 7 сентября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство PA Media.

Источник агентства в Букингемском дворце отметил, что здоровье монарха «следует по очень позитивной траектории».

О том, что у британского короля диагностирован рак, стало известно в начале февраля 2024 года. На время лечения Карл III перестал участвовать в публичных мероприятиях и вернулся к своим общественным обязанностям в конце апреля.

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Комментарии
4
265927066
7 сентября 2024, 23:43
Онкология - это раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения. Как можно страдать или болеть онкологией? Почему нельзя использовать в данном контексте термин "онкозаболевание"?
Леонтий
7 сентября 2024, 23:39
Не помер бы.Пропадут британцы без него.
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