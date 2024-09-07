Медики заметили у короля Британии Карла III, страдающего онкологией, положительную динамику

Онкологическое заболевание, выявленное у британского короля Карла III, не прогрессирует. Об этом 7 сентября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство PA Media.

Источник агентства в Букингемском дворце отметил, что здоровье монарха «следует по очень позитивной траектории».

О том, что у британского короля диагностирован рак, стало известно в начале февраля 2024 года. На время лечения Карл III перестал участвовать в публичных мероприятиях и вернулся к своим общественным обязанностям в конце апреля.