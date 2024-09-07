Семья с Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за сорванный отпуск из-за ошибок в загранпаспортах

Озерский городской суд обязал МВД выплатить семье, чья поездка в Таиланд сорвалась из-за дефектов в паспортах, 465 тысяч рублей за пропавшую путевку и 30 тысяч за моральный вред, сообщает «Российская газета».
Таким образом суд опроверг расхожее мнение, что за ошибки и опечатки в загранпаспорте несет ответственность его владелец, который невнимательно проверил все цифры и буквы при получении документа.
Семья из Озерска купила путевку в Таиланд на 11 дней за 575 тысяч рублей. В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, откуда у туристов был запланирован вылет, пограничники пропустили на посадку только отца семьи. У его жены и ребенка в паспортах были обнаружены ошибки: в отчестве женщины отсутствовала буква «н», а у ребенка в графе «пол» оказалась не буква, а символ «>». Ранее семья уже путешествовала за рубеж по этим паспортам, и вопросов не возникало. Так было до вступления в силу постановления правительства №2090 от 9 декабря 2023 года, которое предписывает изымать документы, в которых есть опечатки или ошибки. Постановление было принято для борьбы с поддельными паспортами.
Турагент вернул семье только 110 тысяч рублей, так как остальные 465 тысяч уже ушли на билеты и в отель. Туристы обратились в МВД по месту жительства, где оформляли загранпаспорта, с досудебной претензией. Но в ведомстве сообщили, что вопрос о возмещении понесенных убытков можно решить только через суд. Суд встал на сторону граждан.
Теперь у МВД есть месяц на обжалование решения.
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