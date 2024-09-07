Семья с Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за сорванный отпуск из-за ошибок в загранпаспортах

Семья из Озерска купила путевку в Таиланд на 11 дней за 575 тысяч рублей. В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, откуда у туристов был запланирован вылет, пограничники пропустили на посадку только отца семьи. У его жены и ребенка в паспортах были обнаружены ошибки: в отчестве женщины отсутствовала буква «н», а у ребенка в графе «пол» оказалась не буква, а символ «>». Ранее семья уже путешествовала за рубеж по этим паспортам, и вопросов не возникало. Так было до вступления в силу постановления правительства №2090 от 9 декабря 2023 года, которое предписывает изымать документы, в которых есть опечатки или ошибки. Постановление было принято для борьбы с поддельными паспортами.