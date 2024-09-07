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Общество Семья с Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за сорванный отпуск из-за ошибок в загранпаспортах

Семья с Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за сорванный отпуск из-за ошибок в загранпаспортах

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5 комментариев

Озерский городской суд обязал МВД выплатить семье, чья поездка в Таиланд сорвалась из-за дефектов в паспортах, 465 тысяч рублей за пропавшую путевку и 30 тысяч за моральный вред, сообщает «Российская газета».

Таким образом суд опроверг расхожее мнение, что за ошибки и опечатки в загранпаспорте несет ответственность его владелец, который невнимательно проверил все цифры и буквы при получении документа.

Семья из Озерска купила путевку в Таиланд на 11 дней за 575 тысяч рублей. В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, откуда у туристов был запланирован вылет, пограничники пропустили на посадку только отца семьи. У его жены и ребенка в паспортах были обнаружены ошибки: в отчестве женщины отсутствовала буква «н», а у ребенка в графе «пол» оказалась не буква, а символ «>». Ранее семья уже путешествовала за рубеж по этим паспортам, и вопросов не возникало. Так было до вступления в силу постановления правительства №2090 от 9 декабря 2023 года, которое предписывает изымать документы, в которых есть опечатки или ошибки. Постановление было принято для борьбы с поддельными паспортами.

Турагент вернул семье только 110 тысяч рублей, так как остальные 465 тысяч уже ушли на билеты и в отель. Туристы обратились в МВД по месту жительства, где оформляли загранпаспорта, с досудебной претензией. Но в ведомстве сообщили, что вопрос о возмещении понесенных убытков можно решить только через суд. Суд встал на сторону граждан.

Теперь у МВД есть месяц на обжалование решения.

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Ошибки в документах Ошибка в загранпаспорте МВД
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Комментарии
5
Батарейкин
7 сентября 2024, 22:37
Отличная новость!!!!
265927066
7 сентября 2024, 23:32
Руководитель следственного отдела СК по Адмиралтейскому району Петербурга был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал 78. По информации источников, Алексей Головкин сел пьяным за руль, вместе с ним в машине был его брат, также в алкогольном опьянении. Сотрудники ГАИ Ломоносовского района оформили нарушение и отпустили руководителя следственного отдела. В то время как его брат начал кричать и угрожать сотрудникам, мужчине выписали протокол об административном нарушении.
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