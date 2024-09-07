Пассажирский автобус въехал в автомобиль и уложил знак на Новочеркасском. Водителя в нём не было

Автобус устроил аварию в Красногвардейском районе Петербурга, когда его водитель решил передохнуть. Последствия 7 сентября показал портал «Мегаполис».



ДТП произошло на пересечении Новочеркасского проспекта и Таллинской улицы незадолго до трёх часов дня. Лазурный автобус столкнулся с легковым автомобилем и снёс дорожный знак. Ни пассажиров, ни водителя в нём не было. По словам очевидца, шофёр вышел в булочную.

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

Судя по кадрам, в самостоятельную поездку отправился автобус № 206, курсирующий между остановками «Таллинская» и «Северный проспект». Его обслуживает «Вест-Сервис». Связаться с перевозчиком не удалось.



В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что 34-летний водитель оставил «Волгобас», не предприняв мер, исключающих самопроизвольное движение. В результате досталось автомобилю «Ниссан». В отношении водителя составили протокол по статье о нарушении остановки или стоянки транспортных средств (12.19 КоАП).

