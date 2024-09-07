Еще одна фобия в копилку. Ребенок засунул палец в дырку на детской площадке, пришлось резать

В Грозном родители маленького мальчика вызвали МЧС на детскую площадку, сообщили в пресс-службе ведомства 7 сентября.



Источник: МЧС России

Ребенок засунул палец в отверстие в перфорацию металлической конструкции. Специалистам пришлось резать металл в непосредственной близости от застрявшего органа, палец при этом непрерывно поливали водой, чтобы охладить. Малыш внимательно наблюдал за действиями спасателей, спокойно и без слез.

