Еще одна фобия в копилку. Ребенок засунул палец в дырку на детской площадке, пришлось резать

В Грозном родители маленького мальчика вызвали МЧС на детскую площадку, сообщили в пресс-службе ведомства 7 сентября.
Ребенок засунул палец в отверстие в перфорацию металлической конструкции. Специалистам пришлось резать металл в непосредственной близости от застрявшего органа, палец при этом непрерывно поливали водой, чтобы охладить. Малыш внимательно наблюдал за действиями спасателей, спокойно и без слез.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.