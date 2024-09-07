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Город На Неве испытали первое в Петербурге электрическое судно «Мойка 2.0»

На Неве испытали первое в Петербурге электрическое судно «Мойка 2.0»

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10 комментариев

Первое в Петербурге электрическое судно «Мойка 2.0» выйдет на прогулочные маршруты осенью 2024 года, а пока его испытали в деле на Неве. Среди первых пассажиров был глава Петербурга Александр Беглов, об этом он рассказал в своем телеграм-канале 7 сентября. Судно произведено по заказу города специально для петербургских каналов и низких мостов, оно экологически чистое и бесшумное. 90 % комплектующих нового судна произведены в России, из них 70 % — в Петербурге.

Первое электрическое судно проекта ЕМ2108 «Мойка 2.0» получило название «Канарейка», сообщает комитет по транспорту.

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«Будущий переход на электросуда, который мы будем поддерживать, сделает судоходство более безопасным и экологичным для акватории Невы. На новом причале «Музей Фаберже» на Фонтанке, который мы открыли на днях, уже рассматривается установка электрозарядной станции», — отметил губернатор.

«Мойка 2.0» — это модернизированная версия дизельного судна «Мойка» с электродвигателем, питающимся от аккумуляторных батарей. Судно вмещает до 40 пассажиров и двигается с максимальной скоростью 13 километров в час. Город планирует заказать еще два электросудна «Мойка 2.0» для петербургского речного флота.

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Комментарии
10
ProstoZloy
7 сентября 2024, 19:33
Вообще-то, "первое в Петербурге электрическое судно" испытали несколько раньше. А именно, 8 августа 1839 года Великому князю Николаю Константиновичу был продемонстрирован "электроход", созданный по проекту Мориса Германа фон Якоби. По результатам испытаний был сделан вывод, что "основная проблема заключается не в конструкции двигателя, а в необходимости создания экономичного и мощного источника электрического тока." Нетрудно заметить, что эта задача в полном объеме не решена и сегодня.
ProstoZloy
7 сентября 2024, 19:06
" 90 % комплектующих нового судна произведены в России" По массе или по стоимости? Подобное "разделение долей напоминает старый анекдот. Новости. Из Ленинградского зоопарка вчера сбежал 10-метровый удав-питон. Силами милиции 7 метров уже найдено.
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