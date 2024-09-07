На Неве испытали первое в Петербурге электрическое судно «Мойка 2.0»

Первое в Петербурге электрическое судно «Мойка 2.0» выйдет на прогулочные маршруты осенью 2024 года, а пока его испытали в деле на Неве. Среди первых пассажиров был глава Петербурга Александр Беглов, об этом он рассказал в своем телеграм-канале 7 сентября. Судно произведено по заказу города специально для петербургских каналов и низких мостов, оно экологически чистое и бесшумное. 90 % комплектующих нового судна произведены в России, из них 70 % — в Петербурге.



Первое электрическое судно проекта ЕМ2108 «Мойка 2.0» получило название «Канарейка», сообщает комитет по транспорту.



1 из 3 Источник: комитет по транспорту

«Будущий переход на электросуда, который мы будем поддерживать, сделает судоходство более безопасным и экологичным для акватории Невы. На новом причале «Музей Фаберже» на Фонтанке, который мы открыли на днях, уже рассматривается установка электрозарядной станции», — отметил губернатор.



«Мойка 2.0» — это модернизированная версия дизельного судна «Мойка» с электродвигателем, питающимся от аккумуляторных батарей. Судно вмещает до 40 пассажиров и двигается с максимальной скоростью 13 километров в час. Город планирует заказать еще два электросудна «Мойка 2.0» для петербургского речного флота.

