Защитник «Зенита» Сергей Волков порвал крестообразные связки и выбыл минимум на полгода

Правый защитник футбольного клуба «Зенит» Сергей Волков получил травму на тренировке, из-за которой он может выбыть минимум на полгода. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 7 сентября, 21-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку левого колена.

Теперь Волкову предстоит перенести операцию. О сроках его полного восстановления станет известно позднее.

Сергей Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара» летом за 5 млн евро. В текущем сезоне чемпионата России он сыграл три матча.