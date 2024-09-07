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Спорт Защитник «Зенита» Сергей Волков порвал крестообразные связки и выбыл минимум на полгода

Защитник «Зенита» Сергей Волков порвал крестообразные связки и выбыл минимум на полгода

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1 комментарий

Правый защитник футбольного клуба «Зенит» Сергей Волков получил травму на тренировке, из-за которой он может выбыть минимум на полгода. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 7 сентября, 21-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку левого колена.

Теперь Волкову предстоит перенести операцию. О сроках его полного восстановления станет известно позднее.

Сергей Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара» летом за 5 млн евро. В текущем сезоне чемпионата России он сыграл три матча.

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Комментарии
1
VVvolkov
7 сентября 2024, 16:08
а я ему говорил. - закусывайте, Сережа!!
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