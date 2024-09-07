«Уже час едем из одной пробки в другую». Погода помогла коллапсу на въезде в Кронштадт

Плотная пробка образовалась на въезде в Кронштадт на КАД со стороны Горской. В этом месте проезжая часть сужена из-за дорожных работ, а поток машин в субботу большой. Многие петербуржцы в погожий день едут отдыхать в Кронштадт или в «Остров фортов».



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Источник: читатель «Фонтанки»

Скорой помощи приходится объезжать пробку по встречной полосе, сообщает читательница «Фонтанки» Алёна. Автомобилисты пишут, что стоят в пробке по полтора часа, кто-то опаздывает на свадьбу. «Мы уже час едем из одной пробки в другую. А впереди 6 км и 40 минут пути», — рассказывает Алёна.



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Плотно и перед развязкой КАД в Горской.



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