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Город «Уже час едем из одной пробки в другую». Погода помогла коллапсу на въезде в Кронштадт

«Уже час едем из одной пробки в другую». Погода помогла коллапсу на въезде в Кронштадт

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1 комментарий

Плотная пробка образовалась на въезде в Кронштадт на КАД со стороны Горской. В этом месте проезжая часть сужена из-за дорожных работ, а поток машин в субботу большой. Многие петербуржцы в погожий день едут отдыхать в Кронштадт или в «Остров фортов».

Скорой помощи приходится объезжать пробку по встречной полосе, сообщает читательница «Фонтанки» Алёна. Автомобилисты пишут, что стоят в пробке по полтора часа, кто-то опаздывает на свадьбу. «Мы уже час едем из одной пробки в другую. А впереди 6 км и 40 минут пути», — рассказывает Алёна.

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Плотно и перед развязкой КАД в Горской.

Новость дополняется.

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Комментарии
1
человек Чебурек
7 сентября 2024, 15:31
В Кронштадт можно на катере..можно на самолете..обязательно на машине чтоли,можно организовать вертолет,можно трамвай пустить по дамбе..транспортный блок вообще не работает..разогнать их к чертовой матери всех..сидят в офисах только новости читают про политику..да чаи гоняют..тчк
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