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    Вышел из сломавшейся машины и погиб. Смертельное ДТП произошло трассе М-10

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    Смертельное ДТП произошло утром 7 сентября на федеральной автодороге М-10 «Россия» (Москва — Петербург) в деревне Зайцево Крестецкого района Новгородской области. Об этом сообщает в своем канале областное УГИБДД.

    Около 9 часов утра на 475-м километре трассы 47-летний мужчина на «КИА Рио» сбил пешехода — 53-летнего мужчину. Это был человек из другой машины. Его автомобиль сломался, и он вышел на обочину, где и был сбит. От полученных травм он скончался на месте.

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    «На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа», — отмечается в сообщении.

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