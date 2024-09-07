Вышел из сломавшейся машины и погиб. Смертельное ДТП произошло трассе М-10

Смертельное ДТП произошло утром 7 сентября на федеральной автодороге М-10 «Россия» (Москва — Петербург) в деревне Зайцево Крестецкого района Новгородской области. Об этом сообщает в своем канале областное УГИБДД.
Около 9 часов утра на 475-м километре трассы 47-летний мужчина на «КИА Рио» сбил пешехода — 53-летнего мужчину. Это был человек из другой машины. Его автомобиль сломался, и он вышел на обочину, где и был сбит. От полученных травм он скончался на месте.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа», — отмечается в сообщении.