Хозяйничает край антициклона. Что ждать от погоды в Петербурге в субботу и воскресенье

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







В Петербурге — идеальные летние выходные. Можно загорать и, пожалуй, даже купаться.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 сентября в городе малооблачно, без осадков, ветер — от слабого до умеренного. Воздух прогреется до 23–25 градусов.



Сегодня регион останется под влиянием северо-западной периферии антициклона. В такой ситуации, на фоне высокого атмосферного давления, сохраняется спокойная погода с летними температурами. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



В воскресенье будет тоже без осадков и 24–26 градусов. Ночью местами туман, температура 12–14 градусов, в окрестностях местами до 9. В понедельник погода ожидается примерно такая же.

