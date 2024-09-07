Хозяйничает край антициклона. Что ждать от погоды в Петербурге в субботу и воскресенье

В Петербурге — идеальные летние выходные. Можно загорать и, пожалуй, даже купаться.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 сентября в городе малооблачно, без осадков, ветер — от слабого до умеренного. Воздух прогреется до 23–25 градусов.
Сегодня регион останется под влиянием северо-западной периферии антициклона. В такой ситуации, на фоне высокого атмосферного давления, сохраняется спокойная погода с летними температурами. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В воскресенье будет тоже без осадков и 24–26 градусов. Ночью местами туман, температура 12–14 градусов, в окрестностях местами до 9. В понедельник погода ожидается примерно такая же.
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