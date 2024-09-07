Именинник из Петербурга погиб, нырнув в кювет на квадроцикле под Агалатово

Поездка на квадроцикле в день рождения во Всеволожском районе Ленобласти стала роковой для жителя Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 сентября.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла у дома №315 на Центральной улице в садоводстве «Ника» под Агалатово. Не справившись с управлением, водитель Hammer 200L Pro съехал с дороги в канаву. Квадроцикл перевернулся, водитель погиб. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
По данным «Фонтанки», погиб житель Выборгского района Петербурга. В день аварии ему исполнилось 50 лет. Удостоверения машиниста-трактористка, необходимого для управления квадроциклом, по предварительной информации, у мужчины не было.
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