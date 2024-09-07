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Общество Российские школьники взяли четыре «золота» на международной олимпиаде по информатике

Российские школьники взяли четыре «золота» на международной олимпиаде по информатике

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Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщил телеграм-канал Минцифры 6 сентября.

«Ни одна из других команд не показала такой результат», - говорится в сообщении.

В состав сборной вошли победители Всероссийской олимпиады для школьников этого и прошлого года: Дарья Грекова, Пётр Лосев и Иван Пискарёв из Москвы, Гимран Абдуллин из Казани. Их наставниками стали тренеры из НИУ ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ. Трое из четырёх участников также обучались на курсе олимпиадного программирования от Яндекса.

Соревнование проходит в Египте с 1 по 8 сентября. В нем принимают участие 92 страны.

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