Без словаря не разберетесь: эти 10 современных слов поставят вас в тупик

В последнее время в России прижилась занятная традиция: по осени слово года выбирать. На этот раз в списке аж 50 претендентов — их определяли по актуальности, популярности и влиянию на общество. Среди кандидатов на гордое звание «Слово года» — «альтушка», «мобилизация», «иноагент», Суздаль, «аскеза» и другие термины, которые в любой другой ситуации было бы сложно представить вместе. Многие из них мы поймем без труда, но в значениях отдельных фигурантов без словаря не разберешься. Из полусотни номинантов мы выбрали 10 как раз таких слов — они вроде бы на слуху, но что они означают, знает не каждый второй. А вы из тех, кто с первого раза поймет, о чём речь, или вам понадобится пояснительная бригада?
- Любая девушка до 24 лет
- Неформалка
- Девушка, пристрастившаяся к алкоголю
- Девушка, работающая на «Госуслугах»
- Поза в йоге
- Обет безбрачия
- Добровольный отказ от чего-либо ради исполнения желания
- Любое ограничение. Например, есть после шести вечера для некоторых — аскеза
- Всезнайку
- Человека, которому всегда жарко
- Гопника
- Зануду
- Объединение
- Дележка
- Захват
- Переворот
- Способность управлять своими тратами
- Способность управлять своими желаниями
- Способность вовремя сказать «нет»
- Способность замечать свои мысли и эмоции
- Алкоголик
- Бездельник
- Неухоженный мужчина средних лет
- Мужчина в возрасте, излишне ухаживающий за собой
- Надевать тапки
- Нажимать на хомяка
- Прикасаться пальцем к экрану смартфона
- Уходить. Например, «тапай отседова»
- Волевая внешность
- Отзывчивость
- Маскулинность
- Открытость и смелость быть собой
- Подкрадули
- Знак одобрения
- Модель джинсов
- Что-то отвратительное
- Умение сопереживать
- Чувство неприязни, нерасположения или отвращения
- Черствость
- Чувство устойчивой эмоциональной предрасположенности к кому-либо или чему-либо