Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

ю-з.

 770мм 44%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Чем кормить зверюшку
Куда пойти на выходных
Как все подорожало
(От)Личный Петербург — 2024
Бесшумная зона Пулково
Первый день выборов
Скандал с квадроберами
«Тойота» тормозит
Кто кормит детей в школе
Рейтинги «Фонтанки»
Образ жизни Без словаря не разберетесь: эти 10 современных слов поставят вас в тупик

Без словаря не разберетесь: эти 10 современных слов поставят вас в тупик

Но каждое из них претендует на гордое звание «Слово года»

2 147
3 комментария
Все проблемы отцов и детей начались с того, что они пользовались разными словарями

В последнее время в России прижилась занятная традиция: по осени слово года выбирать. На этот раз в списке аж 50 претендентов — их определяли по актуальности, популярности и влиянию на общество. Среди кандидатов на гордое звание «Слово года» — «альтушка», «мобилизация», «иноагент», Суздаль, «аскеза» и другие термины, которые в любой другой ситуации было бы сложно представить вместе. Многие из них мы поймем без труда, но в значениях отдельных фигурантов без словаря не разберешься. Из полусотни номинантов мы выбрали 10 как раз таких слов — они вроде бы на слуху, но что они означают, знает не каждый второй. А вы из тех, кто с первого раза поймет, о чём речь, или вам понадобится пояснительная бригада?

ТЕСТПройден 407 раз
1 / 10
Альтушка — это...
  • Любая девушка до 24 лет
  • Неформалка
  • Девушка, пристрастившаяся к алкоголю
  • Девушка, работающая на «Госуслугах»
2 / 10
Аскеза — это...
  • Поза в йоге
  • Обет безбрачия
  • Добровольный отказ от чего-либо ради исполнения желания
  • Любое ограничение. Например, есть после шести вечера для некоторых — аскеза
3 / 10
Какого человека назовут душным?
  • Всезнайку
  • Человека, которому всегда жарко
  • Гопника
  • Зануду
4 / 10
Коллаборация — это...
  • Объединение
  • Дележка
  • Захват
  • Переворот
5 / 10
Осознанность — это...
  • Способность управлять своими тратами
  • Способность управлять своими желаниями
  • Способность вовремя сказать «нет»
  • Способность замечать свои мысли и эмоции
6 / 10
Кто такой скуф?
  • Алкоголик
  • Бездельник
  • Неухоженный мужчина средних лет
  • Мужчина в возрасте, излишне ухаживающий за собой
7 / 10
Тапать значит...
  • Надевать тапки
  • Нажимать на хомяка
  • Прикасаться пальцем к экрану смартфона
  • Уходить. Например, «тапай отседова»
8 / 10
Трушность — это...
  • Волевая внешность
  • Отзывчивость
  • Маскулинность
  • Открытость и смелость быть собой
9 / 10
Чиназес — это...
  • Подкрадули
  • Знак одобрения
  • Модель джинсов
  • Что-то отвратительное
10 / 10
Эмпатия — это...
  • Умение сопереживать
  • Чувство неприязни, нерасположения или отвращения
  • Черствость
  • Чувство устойчивой эмоциональной предрасположенности к кому-либо или чему-либо

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
howo
7 сентября 2024, 19:26
Интуитивно 9/10
275640356
7 сентября 2024, 20:26
Что за бред? Аскеза не имеет никакого отношения к исполнению желаний. А коллаборация - это не объединение, а сотрудничество.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Новости компаний
Скрытые враги ваших глаз: офтальмологи рассказали, как часто надо проходить полное обследование зрения и почему
1 сентября, 18:00
Новости компаний
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35