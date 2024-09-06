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Общество Минюст Украины потребовал суд лишить Таисию Повалий авторских прав на песни. С 2014 года она живет в России

Минюст Украины потребовал суд лишить Таисию Повалий авторских прав на песни. С 2014 года она живет в России

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1 комментарий

Министерство юстиции Украины подало иск в суд, в котором просит лишить певицу Таисию Повалий авторских прав на песни и конфисковать имущество. Как отмечается на сайте ведомства, речь идет о восьми неназванных композициях, пишут «Ведомости».

В иске суд также просят конфисковать семь земельных участков, жилой дом, домовладение и два транспортных средства. Также Минюст хочет лишить Повалий прав на музыку и слова песен, отмечает РБК.

Как писала «Фонтанка», в 2022 году Украина ввела санкции против нескольких популярных граждан, выступивших с поддержкой СВО или оставшихся жить на территории РФ. Кроме Повалий, в список попали певицы Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко. На территории Украины им заблокировали активы, запретили проводить торговые операции, покупать земли, лишили госнаград.

Повалий после событий 2014 года на Украине уехала в Россию, живет и работает в Москве, получила гражданство.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
6 сентября 2024, 23:25
опомнятся все эти повалий скоро но будет поздно поедут с киркоровым на рудники отрабатывать...
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