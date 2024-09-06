Минюст Украины потребовал суд лишить Таисию Повалий авторских прав на песни. С 2014 года она живет в России

Министерство юстиции Украины подало иск в суд, в котором просит лишить певицу Таисию Повалий авторских прав на песни и конфисковать имущество. Как отмечается на сайте ведомства, речь идет о восьми неназванных композициях, пишут «Ведомости».

В иске суд также просят конфисковать семь земельных участков, жилой дом, домовладение и два транспортных средства. Также Минюст хочет лишить Повалий прав на музыку и слова песен, отмечает РБК.



Как писала «Фонтанка», в 2022 году Украина ввела санкции против нескольких популярных граждан, выступивших с поддержкой СВО или оставшихся жить на территории РФ. Кроме Повалий, в список попали певицы Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко. На территории Украины им заблокировали активы, запретили проводить торговые операции, покупать земли, лишили госнаград.



Повалий после событий 2014 года на Украине уехала в Россию, живет и работает в Москве, получила гражданство.

