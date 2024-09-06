«Было предложение не нести чушь!»: на российском ТВ обсудили Курскую область и Дурова

Ситуация в Курской области и задержание Павла Дурова во Франции — главные темы последних дней минувшего лета. Их не один раз обсудили в эфирах общественно-политических ток-шоу отечественного госТВ, и эта неделя не стала исключением.

— Нужно разобраться с «бандитами, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране».

— Противник надеялся приостановить наступление российских войск на Донбассе, но не подрассчитал.

— Цукербергу нужно переехать в Россию, потому что «тут у него таких проблем, как у Дурова, не будет».



Каких иллюзий нужно опасаться и правда ли то, что президент Зеленский «ненастоящий царь», смотрите в новом сезоне нашей телеэкспертизы.