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    «Было предложение не нести чушь!»: на российском ТВ обсудили Курскую область и Дурова

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    Ситуация в Курской области и задержание Павла Дурова во Франции — главные темы последних дней минувшего лета. Их не один раз обсудили в эфирах общественно-политических ток-шоу отечественного госТВ, и эта неделя не стала исключением.

    Главные тезисы телеэкспертов общественно-политических ток-шоу публикует 6 сентября телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    — Противник надеялся приостановить наступление российских войск на Донбассе, но не подрассчитал.

    — Нужно разобраться с «бандитами, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране».

    — Цукербергу нужно переехать в Россию, потому что «тут у него таких проблем, как у Дурова, не будет».

    Каких иллюзий нужно опасаться и правда ли то, что президент Зеленский «ненастоящий царь», смотрите в новом сезоне нашей телеэкспертизы.

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