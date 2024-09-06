Над городом Эрзурум в Турции закрыли воздушное пространство. Там экстренно сел самолет после сообщения о бомбе

Самолет индийской авиакомпании Air Vistara, направлявшийся из Индии в Германию, совершил 6 сентября экстренную посадку в городе Эрзурум на востоке Турции после сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Воздушное пространство над городом было закрыто.

Специалисты произвели осмотр воздушного судна. Все 247 человек, находившиеся на борту, были доставлены в аэропорт. В настоящее время проводится досмотр пассажиров и багажа.



Сообщение об угрозе взрыва поступило при входе самолета в воздушное пространство Турции. Изначально воздушное судно должно было сесть в аэропорту Орду, но из-за ремонтных работ его направили в Трабзон, а оттуда уже в Эрзурум из-за высокого трафика в аэропорту.



На месте происшествия работают саперы, медики, полиция, пожарные и сотрудники турецкого Агентства по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС.

