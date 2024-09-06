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Город Завод по производству электротехнического оборудования построят в Петербурге до конца 2025 года

Завод по производству электротехнического оборудования построят в Петербурге до конца 2025 года

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5 комментариев

На площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» началось строительство здания завода «Электроаппарат». Завершить его планируется в 2025 году. Объем инвестиций в проект составит более 2,2 млрд рублей.

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Сегодня в основании будущего завода заложили капсулу. В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, губернатор Александр Беглов, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, генеральный директор АО ВО «Электроаппарат» Владимир Бухин и генеральный директор АО «Особая экономическая зона "Санкт‑Петербург"» Тамара Рондалева.

«Сто с лишним лет завод выступает первопроходцем в энергетической отрасли страны, — отметил губернатор. — По ряду направлений он первый или единственный. Новое производство станет еще одним современным и высокотехнологичным предприятием Петербурга. Для нас особенно важно, что оно экологичное, а также даст городу сотни новых рабочих мест».

На «Электроаппарате» планируется выпускать высоковольтное оборудование, в том числе трансформаторы, выключатели, распределительные устройства и другие приборы. По словам Александра Новака, продукция нового производства будет востребована в металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности, нефтегазовом и строительном комплексах страны.

Новое производство разместится в Особой экономической зоне, где уже работает более 70 компаний, создано почти восемь тысяч рабочих мест. Александр Беглов добавил, что в прошлом году ОЭЗ выросла вдвое: добавились площадки «Парнас» и «Шушары», сейчас идет работа над открытием пятой площадки возле станции метро «Улица Дыбенко».

АО ВО «Электроаппарат» — первое предприятие в России, освоившее выпуск высоковольтной элегазовой аппаратуры. Это единственный в стране завод, который производит оборудование на класс напряжения до 750 кВ. Предприятие владеет собственной конструкторской, производственной и испытательной базой.

Завод выпускает продукцию для всех видов энергосистем. Производит запасные части и выполняет полный цикл всех электротехнических работ. Среди его заказчиков — «Россети», «РЖД», «Интеррао», территориальные генерирующие компании, «Русгидро», «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Соликамскбумпром», «НЛМК», «Мосэнерго», предприятия концерна «Росатом», промышленности и аграрного сектора.

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Комментарии
5
АдъМирал
6 сентября 2024, 17:35
А здание "Электроаппарата" на 23й линии под застройку многоэтажками Молчанова? Оставьте Васильевский в покое, негодяи!!!
ixform
6 сентября 2024, 17:33
ещё переработку ТБО чото там кто-то хотел большой город, много ТБО переполненный полигон
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