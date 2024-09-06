Завод по производству электротехнического оборудования построят в Петербурге до конца 2025 года

На площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» началось строительство здания завода «Электроаппарат». Завершить его планируется в 2025 году. Объем инвестиций в проект составит более 2,2 млрд рублей.

Сегодня в основании будущего завода заложили капсулу. В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, губернатор Александр Беглов, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, генеральный директор АО ВО «Электроаппарат» Владимир Бухин и генеральный директор АО «Особая экономическая зона "Санкт‑Петербург"» Тамара Рондалева.

«Сто с лишним лет завод выступает первопроходцем в энергетической отрасли страны, — отметил губернатор. — По ряду направлений он первый или единственный. Новое производство станет еще одним современным и высокотехнологичным предприятием Петербурга. Для нас особенно важно, что оно экологичное, а также даст городу сотни новых рабочих мест».

