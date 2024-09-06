Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

ю-з.

 773мм 43%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Как все подорожало
Бесшумная зона Пулково
Куда пойти на выходных
Выборы губернатора
Скандал с квадроберами
«Тойота» тормозит
Кто кормит детей в школе
Рейтинги «Фонтанки»
Общество В Пермском крае женам участников СВО будут платить за рождение ребенка

В Пермском крае женам участников СВО будут платить за рождение ребенка

1 277
19 комментариев

В Прикамье Пермского края жены участников спецоперации получат единовременную выплату за рождение ребенка. О такой форме поддержки правительство региона 6 сентября напомнило семьям участников СВО. Сейчас идет прием заявок.

На выплату в размере 127 994 рубля могут рассчитывать те, у кого ребенок родился или еще родится в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024-го. Жены участников спецоперации смогут получить эти деньги, если они постоянно проживали или проживают в Пермском крае «на дату рождения ребенка» и ребенок родился или же родится в зарегистрированном браке. Помимо этого, правительство региона уточняет еще одно необходимое условие для получения выплаты.

«Обращение в период участия отца ребенка в СВО или в течение 12 месяцев после прекращения отцом ребенка участия в СВО, либо в течение 300 дней с момента гибели отца ребенка, признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим», — уточнили местные власти.

Решение о выплатах семьям СВО за рождение ребенка было принято 26 июня текущего года на заседании правительства. Об этом в своем telegram-канале тогда сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Будем предоставлять единовременную денежную выплату при рождении ребенка супруге участника СВО. Получил несколько обращений от жителей о востребованности этой меры соцподдержки», — написал глава региона.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Лёxа Петров
6 сентября 2024, 17:20
От кого?
Йёхан
6 сентября 2024, 17:16
Очень правильно, Банк спермы - это вещь! Связной сообщил, что у Штирлица родился сын. Скупая мужская слеза скатилась по щеке Штирлица, ведь он не был на родине уже целых 2 года.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
ТОП 5
Новости компаний
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15