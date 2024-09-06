В Пермском крае женам участников СВО будут платить за рождение ребенка

В Прикамье Пермского края жены участников спецоперации получат единовременную выплату за рождение ребенка. О такой форме поддержки правительство региона 6 сентября напомнило семьям участников СВО. Сейчас идет прием заявок.
На выплату в размере 127 994 рубля могут рассчитывать те, у кого ребенок родился или еще родится в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024-го. Жены участников спецоперации смогут получить эти деньги, если они постоянно проживали или проживают в Пермском крае «на дату рождения ребенка» и ребенок родился или же родится в зарегистрированном браке. Помимо этого, правительство региона уточняет еще одно необходимое условие для получения выплаты.
«Обращение в период участия отца ребенка в СВО или в течение 12 месяцев после прекращения отцом ребенка участия в СВО, либо в течение 300 дней с момента гибели отца ребенка, признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим», — уточнили местные власти.
Решение о выплатах семьям СВО за рождение ребенка было принято 26 июня текущего года на заседании правительства. Об этом в своем telegram-канале тогда сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Будем предоставлять единовременную денежную выплату при рождении ребенка супруге участника СВО. Получил несколько обращений от жителей о востребованности этой меры соцподдержки», — написал глава региона.
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