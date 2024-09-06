В Пермском крае женам участников СВО будут платить за рождение ребенка

На выплату в размере 127 994 рубля могут рассчитывать те, у кого ребенок родился или еще родится в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024-го. Жены участников спецоперации смогут получить эти деньги, если они постоянно проживали или проживают в Пермском крае «на дату рождения ребенка» и ребенок родился или же родится в зарегистрированном браке. Помимо этого, правительство региона уточняет еще одно необходимое условие для получения выплаты.