Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

ю-з.

 773мм 43%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Как все подорожало
Бесшумная зона Пулково
Куда пойти на выходных
Выборы губернатора
Скандал с квадроберами
«Тойота» тормозит
Кто кормит детей в школе
Рейтинги «Фонтанки»
Афиша Plus Антон Оконешников представит «Маленького принца»

Антон Оконешников представит «Маленького принца»

443
Написать комментарий

Детский музыкальный театр «Карамболь» 9 сентября выпускает на сцене Дворца искусств Ленинградской области премьеру мюзикла Ирины Брондз «Маленький принц» в постановке Антона Оконешникова.

К «Маленькому принцу» в музыкальном театре обращаются довольно часто, однако до сих пор не существует единого музыкального канона. Поэтому драматург Анастасия Букреева написала пьесу, Алексей Иващенко придумал стихи, а композитор Ирина Брондз создала для сказки Экзюпери оригинальную музыку. Эта постановка станет четвертой совместной работой композитора Ирины Брондз и режиссера Антона Оконешникова.

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери — это история, которая одинаково трогает сердца как детей, так и взрослых — размышления о дружбе, любви, ответственности и поисках смысла жизни актуальны для всех. Маленький принц, Роза, Лиса, Король, Пилот — каждый из них обладает уникальной индивидуальностью и вызывает симпатию. При этом все персонажи Экзюпери словно отражают по одной черте человеческого характера. А в этом маленьком мальчике, прилетевшем с другой планеты, чтобы спасти человека от одиночества, так много взрослой философии и поэзии! История о потерянной простоте и ценности настоящих отношений имеет огромную эмоциональную силу, а музыка лишь усиливает эти впечатления.

1 из 7

Театр предлагает взглянуть на мир через призму «Маленького принца», то есть через призму любви ко всему живому и нежного, трепетного отношения к своей планете. Именно так воспринимают мир дети. В спектакле заняты взрослые и юные артисты, оркестр и балет театра «Карамболь».

6+

Арина Хек

ПО ТЕМЕ
Мюзикл Маленький принц
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
Новости компаний
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15