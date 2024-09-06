Антон Оконешников представит «Маленького принца»

Детский музыкальный театр «Карамболь» 9 сентября выпускает на сцене Дворца искусств Ленинградской области премьеру мюзикла Ирины Брондз «Маленький принц» в постановке Антона Оконешникова.

Источник: предоставлено театром «Карамболь»







К «Маленькому принцу» в музыкальном театре обращаются довольно часто, однако до сих пор не существует единого музыкального канона. Поэтому драматург Анастасия Букреева написала пьесу, Алексей Иващенко придумал стихи, а композитор Ирина Брондз создала для сказки Экзюпери оригинальную музыку. Эта постановка станет четвертой совместной работой композитора Ирины Брондз и режиссера Антона Оконешникова.



«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери — это история, которая одинаково трогает сердца как детей, так и взрослых — размышления о дружбе, любви, ответственности и поисках смысла жизни актуальны для всех. Маленький принц, Роза, Лиса, Король, Пилот — каждый из них обладает уникальной индивидуальностью и вызывает симпатию. При этом все персонажи Экзюпери словно отражают по одной черте человеческого характера. А в этом маленьком мальчике, прилетевшем с другой планеты, чтобы спасти человека от одиночества, так много взрослой философии и поэзии! История о потерянной простоте и ценности настоящих отношений имеет огромную эмоциональную силу, а музыка лишь усиливает эти впечатления.



1 из 7 Источник: предоставлено театром «Карамболь»

Театр предлагает взглянуть на мир через призму «Маленького принца», то есть через призму любви ко всему живому и нежного, трепетного отношения к своей планете. Именно так воспринимают мир дети. В спектакле заняты взрослые и юные артисты, оркестр и балет театра «Карамболь».



6+

