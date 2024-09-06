В Московском районе открылся новый детский сад на 190 мест

Новый детский сад открылся в Московском районе. Как сообщает застройщик ГК КВС, садик сможет принять 190 воспитанников.
Внутри садика, расположенного на территории проекта «ЮгТаун», есть музыкальный и спортивный залы, игровые и спальные комнаты, помещения для развивающих занятий, пищеблок, столовая и многое другое.
На огороженной и закрытой территории детского сада создали семь игровых площадок с песочницами, горками, качелями и беседками с навесами. Также здесь высадили хвойные и лиственные деревья и кустарники.
Сейчас на территории проекта строится еще один детский сад на 190 воспитанников, который планируют ввести в 2026 году.