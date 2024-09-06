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    В Московском районе открылся новый детский сад на 190 мест

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    Фото: Предоставлено ГК «КВС»
    Фото: Предоставлено ГК «КВС»
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    Новый детский сад открылся в Московском районе. Как сообщает застройщик ГК КВС, садик сможет принять 190 воспитанников.

    Внутри садика, расположенного на территории проекта «ЮгТаун», есть музыкальный и спортивный залы, игровые и спальные комнаты, помещения для развивающих занятий, пищеблок, столовая и многое другое.

    На огороженной и закрытой территории детского сада создали семь игровых площадок с песочницами, горками, качелями и беседками с навесами. Также здесь высадили хвойные и лиственные деревья и кустарники.

    Сейчас на территории проекта строится еще один детский сад на 190 воспитанников, который планируют ввести в 2026 году.

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