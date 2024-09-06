Супруга Игоря Гиркина-Стрелкова опровергла информацию о его отправке на СВО

Мирослава Регинская, супруга Игоря Гиркина-Стрелкова, опровергла слухи о возможной отправке ее мужа из колонии на специальную военную операцию (СВО). В разговоре с «Фонтанкой» она заявила, что распространенная в телеграм-каналах информация не соответствует действительности.



«Это вброс. Мой супруг по-прежнему остается в колонии», — отметила Мирослава.

На вопрос о том, была ли предпринята попытка перевода, Мирослава ответила: «Я не знаю, адвокаты ничего об этом не говорили, мы не писали ничего». Она добавила, что юристы встречались с Стрелковым накануне, и эта тема не поднималась.