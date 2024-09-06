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Происшествия Поджигательница шашлычной на проспекте Металлистов попала на видео

Поджигательница шашлычной на проспекте Металлистов попала на видео

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2 комментария

Полиция 6 сентября показала, как поджигали помещение службы доставки шашлыка в Красногвардейском районе. На кадрах видно, как одетая в защитный костюм женщина тревожно озирается и поджигает одну из коробок. Рядом находятся стеллаж, компьютер и термосумки для еды.

Пожар на проспекте Металлистов произошел накануне ночью. В результате огонь испортил 30 квадратных метров, пострадавших нет. Подозреваемую задержали вечером того же дня, это 50-летняя мигрантка, проживающая в Петербурге без регистрации.

В отношении задержанной в отделе полиции был составлен административный протокол о нарушении правил пребывания на территории РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
2
Майор Пронин
6 сентября 2024, 14:05
Ситуация возвращается к 90-м. Нанимают, как барыги, пардон, передприниматели, выражаются, "рабов", потом выгоняют их без оплаты. Что в общепите, что на стройках и т.п. Всё чаще и чаще случаи криминальных "отвёрток". То зарежут, как пару месяцев назад, то подожгут... А ведь львиная доля таких проявлений в криминальную хронику не попадает.
Maik5
6 сентября 2024, 13:57
То, что мигрантка видно по кривым ногам. Видно не заплатили за работу.
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