Поджигательница шашлычной на проспекте Металлистов попала на видео

Полиция 6 сентября показала, как поджигали помещение службы доставки шашлыка в Красногвардейском районе. На кадрах видно, как одетая в защитный костюм женщина тревожно озирается и поджигает одну из коробок. Рядом находятся стеллаж, компьютер и термосумки для еды.

Источник: официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пожар на проспекте Металлистов произошел накануне ночью. В результате огонь испортил 30 квадратных метров, пострадавших нет. Подозреваемую задержали вечером того же дня, это 50-летняя мигрантка, проживающая в Петербурге без регистрации.

В отношении задержанной в отделе полиции был составлен административный протокол о нарушении правил пребывания на территории РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

