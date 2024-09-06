Жителя Пушкина разоружили после хулиганской стрельбы из окна

Житель Пушкинского района Петербурга рискует попасть под следствие после хулиганской выходки, потрепавшей нервы соседям и прохожим.



От выстрелов накануне в третьем часу дня вздрогнули на Красносельском шоссе, 7, в Пушкине, стало известно «Фонтанке» 6 сентября. Позвонивший в полицию житель трёхэтажки рассказал, что сосед из окна стреляет в сторону людей, и попросил помощи.



Приехавший на место наряд патрульно-постовой службы задержал 60-летнего петербуржца с сигнальным револьвером. Он заверял, что в прохожих не целился, стреляя в воздух.



Мужчину увезли объясняться в отдел, где он получил протокол о мелком хулиганстве. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Револьвер изъят.

