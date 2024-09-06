    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    774мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur99.19

    Жителя Пушкина разоружили после хулиганской стрельбы из окна

    1712
    3 комментария

    Житель Пушкинского района Петербурга рискует попасть под следствие после хулиганской выходки, потрепавшей нервы соседям и прохожим.

    От выстрелов накануне в третьем часу дня вздрогнули на Красносельском шоссе, 7, в Пушкине, стало известно «Фонтанке» 6 сентября. Позвонивший в полицию житель трёхэтажки рассказал, что сосед из окна стреляет в сторону людей, и попросил помощи.

    Приехавший на место наряд патрульно-постовой службы задержал 60-летнего петербуржца с сигнальным револьвером. Он заверял, что в прохожих не целился, стреляя в воздух.

    Мужчину увезли объясняться в отдел, где он получил протокол о мелком хулиганстве. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Револьвер изъят.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close