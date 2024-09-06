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    Собака петербуржца нашла на прогулке зловонный пакет. Внутри ждал сюрприз

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    Подозрительный черный пакет нашел на прогулке с собакой житель Пушкинского района Петербурга. Нечто, упакованное в пластик, источало сильнейший трупный запах. 34-летний мужчина решил поделиться своими наблюдениями с полицией.

    Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, сотрудники правоохранительных органов приезжали в Шушары накануне вечером. Черный мешок лежал между домами 6 и 8 в Вилеровском переулке. Превозмогая отвращение, полицейские заглянули внутрь пакета. Внутри оказались не расчлененные останки человека, как предполагал звонивший, а части дикого животного — косули или кабана, причем вареные.

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