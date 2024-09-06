В Петербурге пенсионер осыпал поцелуями мальчика на детской площадке. Ему не дали уйти

Тактильный петербуржец почтенного возраста проснулся в изоляторе временного содержания после слишком близкого общения с чужим ребёнком в Невском районе города. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 сентября.



Наряд патрульно-постовой службы задержал пенсионера у пятиэтажки на Октябрьской набережной в среду, 4 сентября, незадолго до пяти часов вечера после жалобы 13-летнего школьника. Мальчик рассказал о навязчивом незнакомце, который искал знакомства с ним на детской площадке с помощью поцелуев.



В отдел доставили 69-летнего петербуржца. Он живёт рядом с местом происшествия и, по предварительным данным, в недавнем прошлом проблем с уголовным законодательством не имел. После разбирательства мужчину поместили в изолятор временного содержания как подозреваемого в развратных действиях.

