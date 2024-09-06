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Происшествия В Петербурге пенсионер осыпал поцелуями мальчика на детской площадке. Ему не дали уйти

В Петербурге пенсионер осыпал поцелуями мальчика на детской площадке. Ему не дали уйти

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3 комментария

Тактильный петербуржец почтенного возраста проснулся в изоляторе временного содержания после слишком близкого общения с чужим ребёнком в Невском районе города. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 сентября.

Наряд патрульно-постовой службы задержал пенсионера у пятиэтажки на Октябрьской набережной в среду, 4 сентября, незадолго до пяти часов вечера после жалобы 13-летнего школьника. Мальчик рассказал о навязчивом незнакомце, который искал знакомства с ним на детской площадке с помощью поцелуев.

В отдел доставили 69-летнего петербуржца. Он живёт рядом с местом происшествия и, по предварительным данным, в недавнем прошлом проблем с уголовным законодательством не имел. После разбирательства мужчину поместили в изолятор временного содержания как подозреваемого в развратных действиях.

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Комментарии
3
_13
6 сентября 2024, 11:00
Есть ещё один старик, который публично целовал чужого мальчика в живот. Но он почему-то на свободе… Это другое?
Zet
6 сентября 2024, 10:49
"Осенний поцелуй после жаркого лета..." пенс пугачихи наслушался и понеслось...
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